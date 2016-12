Pistorius trasferito in un altro carcere

14 novembre 2016

Oscar Pistorius , che sta scontando una pena di 6 anni per l'uccisione della fidanzata Reeva Steenkamp , avvenuta la notte del 14 febbraio 2013, è stato trasferito dal carcere centrale di Pretoria a una struttura più piccola , a Atteridgeville, che può ospitare un massimo di 6 persone e più idonea alla sua condizione di disabile. "Prima non poteva partecipare ai programmi di riabilitazione" ha spiegato il portavoce del sistema carcerario sudafricano.

Il motivo del cambio di carcere è stato spiegato da Singabakho Nxumalo, portavoce del sistema carcerario sudafricano. "La sua nuova prigione è concepita per persone con bisogni specifici — ha spiegato all'agenzia Afp —. È stata completamente rifatta, ad esempio è stata installata una vasca. Prima Pistorius era detenuto nell'infermeria della prigione e non poteva partecipare ai programmi di riabilitazione".



Dopo aver trascorso un periodo agli arresti domiciliari, Pistorius è finito dietro le sbarre dal luglio 2016, quando è stato condannato in appello a 6 anni di prigione (uno in più rispetto al primo grado di giudizio), per l'omicidio della fidanzata avvenuto la notte del 14 febbraio 2013 nella sua villa a Pretoria.. L'ex campione paralimpico potrà godere della messa in libertà anticipata nel luglio 2019, dopo aver scontato metà della pena.