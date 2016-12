Pistorius, l'accusa: "Picchiò Reeva con una mazza da cricket"

21 aprile 2016

Spunta una nuova ipotesi sull'omicidio di Reeva Steenkamp, la fidanzata di Oscar Pistorius, accusato proprio di aver ucciso la modella sudafricana. Due avvocati, Calvin e Thomas Mollett, nel libro "Oscar vs The Truth", ipotizzano che l'ex campione paralimpico abbia utilizzato la mazza da cricket trovata sulla scena del crimine non contro la porta del bagno, dove si era rifugiata Reeva, bensì per picchiare la fidanzata.