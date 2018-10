Olimpiadi giovanili, atletica: Dalia Kaddari d'argento nei 200 metri

17/10/2018

La Sardegna brilla ancora nell'atletica leggera. Dopo gli exploit di Filippo Tortu - lombardo ma di origini isolane e primo italiano di sempre capace di scendere sotto i 10" nei 100 metri - ai giochi olimpici giovanili di Buenos Aires arriva una straordinaria medaglia d'argento per Dalia Kaddari, 17enne di Quartu Sant'Elena che ha chiuso al secondo posto nei 200 metri realizzando anche il nuovo record italiano di categoria (il secondo di sempre per una Under 20) con il tempo di 23"45.