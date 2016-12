New York, la maratona è keniana: vincono Biwott e la Keitany

1 novembre 2015

Il keniano Stanley Biwott ha vinto la 45esima edizione della maratona di New York, correndo i 42,195 km in 2h 24' 34' e battendo il connazionale Kamworor per 14 secondi. Terzo l'etiope Desisa. Tra gli azzurri Lalli 11esimo, ha chiuso in 2h 17' 12", ritirato Meucci. Mary Keitany, keniana, ha vinto tra le donne in 2 ore 24' 25'', bissando il successo del 2014. Alle sue spalle due etiopi, Aselefech Mergia e Tigist Tufa. Nona l'azzurra Anna Incerti.