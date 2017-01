Nasce Nitro Athletics gara spettacolo a squadre

4 gennaio 2017

L'Atletica vuole dare spettacolo, e come annunciato dal Presidente della Federazione mondiale Sebastian Coe arrivano le novità. Si comincia dall'Australia con 'Nitro Athletics' evento in 3 date 4, 9 e 11 febbraio. A Melbourne la sfida a squadre tra 6 team da 24 atleti, dodici uomini e dodici donne. La competizione sarà su gare non tradizionali, dal mezzofondo agli ostacoli e non mancheranno le staffette.