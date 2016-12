Mondiali di Pechino: Zakari e Koki positive al doping

26 agosto 2015

Primi casi di doping ai Mondiali di Atletica di Pechino. Le keniane Joyce Zakary (400 m) e Francisca Koki (400 hs) sarebbero risultate positive a un agente coprente di una sostanza non ancora resa nota (forse nandrolone). Dopo un clamoroso 50"41 Zakary fatto registrare in batteria (nuovo record nazionale) la Zakary non si è presentata al via in semifinale. La Koki invece era stata eliminata al primo turno.