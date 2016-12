Mondiali di Pechino, Mare Dibaba vince la maratona donne

30 agosto 2015

Mare Dibaba vince la maratona femminile ai Mondiali di atletica in corso a Pechino. La 25enne atleta regala così il primo oro al femminile all'Etiopia. Sul podio anche la keniota Helah Kiprop, argento, e l'atleta che corre per il Bahrain Eunice Kirwa, bronzo. La Dibaba si è imposta con uno sprint vincente negli ultimi 100 metri all'interno dello stadio, fermando il cronometro sul tempo di 2 ore, 27 minuti e 35 secondi. Ai piedi del podio altre due atlete del Kenya, Jemima Sumgong, quarta, e Edna Kiplagat, due volte vincitrice del titolo, nel 2011 e nel 2013, quinta. Per l'Etiopia è il secondo oro in questi Mondiali di Pechino dopo quello di un'altra Dibaba, Tirunesh, che si è imposta nei 1500 metri.