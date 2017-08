Mondiali di Atletica: Schippers regina dei 200, Lingua decimo nel martello

11 agosto 2017

L'ottava giornata dei Mondiali di Atletica di Londra 2017 ha visto l'Italia con gli occhi puntati sul lancio del martello. L'azzurro Marco Lingua non è riuscito però nell'impresa di entrare tra i migliori 8 lanciatori. L'italiano si è fermato prima del giro finale dove, a conquistare l'oro, in un podio tutto dell'est, è stato il polacco Fajdek con un lancio di 79.81 metri, davandi al russo Pronlin, 78.16, e al connazionale Nowicki, 78.03. Protagoniste anche le donne con le medaglie assegnate nel salto in lungo, nei 3000 metri siepe e nei 200. In questi ultimi si è confermata campionessa mondiale l'olandese Schippers, correndo in 22.05. Dietro di lei al fotofinish è arrivata l'ivoriana Ta Lou in 22.08 mentre terza si è attestata la Bahamense Miller-Uibo in 22.15. La grande assente di giornata è stata però Elaine Thompson, detentrice del titolo olimpico. Nel salto in lungo la statunitense Reese ha spodestato la connazionale Tianna Bartoletta, terza, saltando 7.02 m. Tra le due si è piazzata la russa Darya Klishina con un balzo di 7.00 m, 3cm in più proprio della ex campionessa in carica. Niente da fare per la serba Spanovic, detentrice del titolo europeo, ferma a 6.96 m. Incredibile nei 3000 siepi: la favorita Jebet e le kenyane vengono surclassate dalla doppietta firmata USA da Emma Coburn (9:02.58, record dei campionati e primato nazionale) e Courtney Frerichs (9:03.77). Il bronzo e' dell'iridata uscente Hyvin Jepkemoi Kiyeng in 9:04.03.