Mondiali atletica, Yohann Diniz vince la 50 km di marcia

13 agosto 2017

Non si è mai troppo vecchi per diventare campioni del mondo per la prima volta. A 39 anni, dopo una vita di fatiche, di ori europei, di grandi delusioni - non ultimo il calvario alle Olimpiadi di Rio - Yohann Diniz, francese, ha conquistato il titolo iridato a Londra nella 50 km di marcia. Dominio assoluto per il tre volte campione d'Europa: 3h33'11". Argento e bronzo per i giapponesi Arai e Kobayashi, arrivati a 8 minuti. Nono Marco De Luca.