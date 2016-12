Marcia, Mondiale a squadre: Schwazer torna re nella 50 km

8 maggio 2016

Alex Schwazer è tornato. A quattro anni dalla squalifica per doping, l'altoatesino offre una clamorosa prova di forza trionfando nella 50 chilometri di marcia a squadre, trascinando l'Italia al primo posto nel Mondiale. Alla prima occasione disponibile, Schwazer centra dunque in scioltezza il pass per Rio 2016: gara dominata, l'azzurro va in fuga ai 25 km e vince in 3h39'00", con 3'39" sull'australiano Tallent e 5"02 sull'ucraino Glavan.