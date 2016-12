Larissa, tutta sua mamma: la figlia di Fiona May dà già spettacolo nell'atletica

9 ottobre 2016

Larissa, che in molti ricorderanno per gli spot pubblicitari in compagnia della mamma, ha tutte le qualità per regalare soddisfazioni allo sport italiano. In questo momento si sta allenando su diverse specialità di categoria: gli 80 metri, i 600 e naturalmente il salto in lungo, che a mamma Fiona ha regalato due argenti olimpici ad Atlanta e a Sidney. Larissa ha tutto il tempo per crescere e specializzarsi in una o più discipline, anche perché è soltanto il primo anno che si dedica all'atletica con una certa serietà. Sul suo futuro, in ogni caso, c'è solo da scommetterci.