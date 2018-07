Juve, solidarietà alla Osakue: "Forza Daisy, in bocca al lupo"

30/07/2018

"Un atto di inciviltà". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò , ha condannato l'aggressione subita da Daisy Osakue , la 22enne discobola e pesista italiana di origini nigeriane bersagliata con uova da un gruppo di ragazzi nella notte. "Poteva andare molto peggio, ma mi sembra evidente il pessimo gesto". Solidarietà anche dalla Juventus per la ragazza: "Forza Daisy, in bocca al lupo" ha twittato la società bianconera. La Osakue andrà all'Europeo.

La pallavolista Diouf: "L'Italia sta tornando al medioevo"

"L'Italia non si rende conto che sta tornando al Medioevo, invece di andare avanti...". Così la pallavolista di colore, Valentina Diouf, simbolo della Nazionale per anni, parla all'Ansa del'aggressione a Moncalieri della discobola Daisy Osakue. "L'episodio mi ha toccata particolarmente - aggiunge -. Spero che tutti questi casi che si stanno verificando, perché ormai ce n'è uno al giorno, siano finiti e non l'inizio di qualcosa perché l'Italia non se ne rende conto".