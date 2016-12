Il 2015 di Bolt? E' durato solo 7 minuti. Pinot a quota 16.837

14 ottobre 2015

Per Bolt il 2015 è stata una "passeggiata" di 7 minuti, proprio l'opposto dei quasi 17.000 spesi pedalando da Thibaut Pinot. L'Equipe ha contato il tempo agonistico (escludendo allenamenti, amichevoli, gare non ufficiali) di sei grandi atleti di altrettante discipline e i risultati sono incredibili. Tra il giamaicano e il francese ci sono, in ordine, Teddy Riner (judo), Thierry Dusautoir (rugby), LeBron e Messi.