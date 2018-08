Europei atletica, bronzo per Antonella Palmisano nella 20 km marcia

11/08/2018

La giornata inizia con un colpo di scena, perché il via della 20 km femminile, inizialmente previsto per le ore 9.10, slitta fino alle 10.55 (orario previsto per la gara maschile) a causa di un allarme per una fuga di gas. Si decide così di far partire le due gare in contemporanea, con un po’ di confusione creata dai tanti atleti in pista in contemporanea.



La gara femminile inizia con il copione immaginato alla vigilia: è la ceca Drahotova, bronzo europeo di quattro anni fa, a tentare il primo allungo già al quarto chilometro e passando per prima ai 5km (22’09”), con le azzurre in scia: seconda la primatista italiana Eleonora Giorgi con un proposta di squalifica (22’12”), stesso tempo per il bronzo mondiale Antonella Palmisano, 22’14” per Valentina Trapletti. Un nuovo tentativo di allungo arriva intorno al decimo km, quando ad avvantaggiarsi sul gruppo è la 22enne lituana Zivile Vaiciukeviciute. Al passaggio a metà gara (43’59”) ha un vantaggio di otto secondi sul gruppo delle inseguitrici guidato da Antonella Palmisano (44’07”). Stesso tempo per Eleonora Giorgi, più indietro Valentina Trapletti, tredicesima con un passaggio di 44’37”. L’allungo vero è però ancora una volta quello della Drahotova, che intorno a tre quarti di gara prova ad andar via da sola. Su di lei cerca di rientrare proprio l’azzurra Palmisano, che però dopo un po’ si stacca e, anzi, viene raggiunta e scavalcata dalla spagnola Maria Perez, che innesta il turbo e va a riprendere e staccare anche la leader della corsa. La spagnola insiste e va a vincere con un gran tempo (1h26’36”, nuovo record dei campionati); alle sue spalle ormai le posizioni sono cristallizzate, con la Drahotova che chiude seconda in 1h27’03” e l’azzurra Antonella Palmisano che, con il tricolore tra le mani, chiude terza in 1h27’30”. Chiude nona e con il nuovo primato personale Valentina Trapelati (1h29’57”), mentre viene squalificata Eleonora Giorgi.