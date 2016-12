Doping, Schwazer: la Procura dice no allo sconto

10 luglio 2015

"No allo sconto richiesto da Alex Schwazer per la sua collaborazione con la giustizia sportiva". E' questa la posizione della Procura Antidoping del Coni in relazione alla richiesta di sospensiva presentata dall'atleta condannato per doping a 3 anni e 6 mesi di squalifica. "E comunque nel caso in cui la Wada e la Iaaf dovessero ritenere tale richiesta da accogliere, un'eventuale sospensione della sanzione non dovrebbe superare i 3 mesi".