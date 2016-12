Doping, Schwazer ci ricasca: ancora positivo

22 giugno 2016

LA RICOSTRUZIONE

È "mistero" sul controllo effettuato a Vipiteno a Capodanno, un test a sorpresa della Iaaf. Il campione di sangue e urina prelevato è stato controllato due volte e solo alle seconde analisi mirate, effettuate dopo che Schwazer ha centrato la qualificazione per Rio l'8 maggio nei Mondiali a squadre, è risultato positivo. "La Iaaf ha riscontrato in un controllo mirato sugli steroidi una quantità abnorme di anabolizzanti steroidi ma per estrema sicurezza ha aspettato solo ieri alle 19 per comunicare la notizia alla federazione italiana e all`atleta", scrive La Gazzetta dello Sport. Puliti, per ora, invece gli altri controlli effettuati dall'1 gennaio in poi,



L'olimpionico di Pechino 2008 il 6 agosto 2012, ai Giochi di Londra, ricevette la notizia della positività per Epo in un test a sorpresa: espulso dall`Olimpiade, fu squalificato per 3 anni e mezzo, poi maggiorati di altri 3 mesi, fino al 29 aprile 2016. L`8 maggio, a Roma, tornò in azzurro vincendo la 50 km al Mondiale a squadre.