Doping, il Tas sanziona Marta Dominguez: 3 anni e tolto l'oro mondiale

19 novembre 2015

Per la Spagna arriva l'ennesima mazzata per quanto riguarda i propri atleti coinvolti in cadi di doping. Marta Dominguez è stata, negli ultimi anni, una delle atlete spagnole più amate. La sua popolarità è sfociata anche in una brillante carriera politica, tanto è vero che attualmente è senatrice del Partito Popolare oltre ad essere, guardacaso, la vicepresidente della federazione spagnola di atletica. Campionessa del mondo nel 2009 a Berlino nei 3000 siepi, ha collezionato in carriera due argenti mondiali (2001 e 2003) nei 5000 metri piani. Due gli ori europei nei 5000 (2002 e 2006), con un argento (3000 siepi) e un bronzo (5000 piani).



Lo scandalo doping risale al 2010: 14 persone, inclusa la Dominguez, furono fermate dalla polizia nell'ambito dell'Operazione Galgo, la prosecuzione dell'Operacion Puerto, con l'accusa di "delitto contro la salute pubblica". L'allenatore della Dominguez era il famigerato Eufemiano Fuentes. Fu sospesa in via cautelare.