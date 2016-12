Doping, Donati difende Schwazer: "Tamberi ha sbagliato"

29 aprile 2016

" Hanno già provveduto i fan ad assalire Tamberi dandogli una lezione di vita e di umanità. Non vorrei infierire su un ragazzo che ha sbagliato ". Così Sandro Donati , allenatore di Alex Schwazer , ha replicato alle dure parole dell'iridato del salto in alto contro il marciatore, che oggi finisce di scontare la sua squalifica per doping ("Vergogna dell'Italia, non lo vogliamo in Nazionale"). " Ci vuole rispetto. Alex ha pagato e non ha avuto sconti ", ha aggiunto.

"Alex ha sbagliato, ha sofferto tantissimo per il suo errore, giustamente - ha proseguito Donati - Non gli è stato concesso un solo giorno di sconto sulla sua squalifica e va bene così. Si è messo nelle mani di un allenatore come me che non gli avrebbe fatto sconti e da quando l'ho cominciato a seguire l'abbiamo sottoposto ad una raffica di controlli. Altri controlli li hanno fatti la Iaaf e il Coni. Una media di uno ogni 6-7 giorni. A questo punto ci vuole rispetto e quindi direi che questo attacco qualifica chi lo fa e chi lo ha provocato".



"I regolamenti sono stati perfettamente rispettati, Alex oggi finisce di pagare il suo conto con questa lunghissima squalifica, quindi è assolutamente idoneo per poter tornare alle gare - ha aggiunto Donati -. Dà tutte le garanzie sulla sua pulizia. Nel corso dell'allenamento è stato monitorato dai responsabili della Federazione". "Ora basta, che altro bisogna fare? Qui non abbiamo eliminato solo il doping e questo è vvio. Alex ha eliminato integratori, anti asmatici per un'asma che non aveva, tutte cose che prima venivano concesse da gente compiacente che gli stava intorno e quindi ho l'impressione che questo dia fastidio - ha tuonato -. E' una storia di rottura, un'atletica vera, pulita che dimostra di saper ottenere dei risultati. E' questo che dà fastidio a persone che sono vissute nella corruzione".



"Alex non ha animosità nei confronti di Tamberi - ha concluso Donati -. A me Tamberi sta simpatico e faccio il tifo per lui perché lo vedo come un atleta vero. Un grande campione vero in un'atletica che ha una storia di doping pazzesca e quindi non ho remore verso di lui. Lo considero l'errore di un giovane punto e basta".