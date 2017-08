Bolt, messaggio ai tifosi: "Non volevo salutarvi così"

13 agosto 2017

"Non era certo questo il modo con cui avrei voluto dirvi addio". Usain Bolt si scusa con i tifosi dopo l'infortunio nella staffetta 4x100 ai Mondiali di Londra, la sua ultima gara in carriera. "Come sempre ho cercato di fare il massimo, ho dato tutto me stesso", ha detto in un video pubblicato su Snapchat dal campione giamaicano steso su un lettino mentre riceve i primi trattamenti alla gamba infortunata. "Mi spiace non essere riuscito a salutarvi".