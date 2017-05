Atletica, Tortu subito da record nei 100

25 maggio 2017

Il giovane velocista delle Fiamme Gialle, argento mondiale under 20 e tricolore assoluto, diventa così il sesto sprinter italiano di sempre a livello assoluto. Nel ranking europeo Filippo, che è allenato da papà Salvino, si installa all'ottavo posto delle liste stagionali assolute e al vertice di quelle U20. Un crono che attualmente lo vede al secondo posto delle graduatorie mondiali di categoria. In batteria l'azzurro aveva tagliato il traguardo in 10.21. L'8 giugno Tortu è atteso in pista sui 200 metri fra le star del Golden Gala Pietro Mennea allo Stadio Olimpico di Roma.