Atletica: Tamberi "Tutto bene, ci si vede presto in pedana!"

26 gennaio 2017

"Mission complete! Tutto è andato per il meglio amici miei... Ci si vede presto in pedana!!". E' il messaggio postato su Instagram dal campione mondiale indoor ed europeo di salto in alto Gianmarco Tamberi dopo l'intervento in artroscopia effettuato a Forlì dal professor Francesco Lijoi per risolvere i problemi alla caviglia di stacco operata nel luglio scorso. L'obiettivo dell'azzurro sono i Mondiali di Londra di atletica, in programma dal 4 al 13 agosto.