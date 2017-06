Atletica, Tamberi torna a saltare

14 giugno 2017

Trecentotrentaquattro giorni dopo quella maledetta serata del 15 luglio, vissuta al meeting di Montecarlo, Gianmarco Tamberi è tornato a saltare, cancellando il dolore e l'amerezza di quando, nel giro di pochi minuti, passò dall'esaltazione per il record italiano (2,39 metri) all'uscita di scena in barella per il doloroso infortunio al piede di stacco. Undici mesi e quattro giorni più tardi - in mezzo un altro intervento - Tamberi si è ripreso la pedana nel 24° Trofeo Titano a Serravalle (San Marino).