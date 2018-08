Atletica, Tamberi scaccia l'incubo: vola a 2.33, secondo posto a Eberstad

26/08/2018

Guizzo di Gianmarco Tamberi che ha saltato 2.33 metri a Eberstad, in Germania, in un tradizionale meeting di fine stagione. Una grande liberazione per ‘Gimbo’ che non superava il muro del 2.30 dal 2016 quando in una sola notte a Montecarlo prima segnò il nuovo record italiano saltando 2,39 e poi si infortunò alla caviglia con un terribile infortunio. Il saltatore italiano ha concluso in seconda posizione alle spalle dell’australiano Brandon Starc.