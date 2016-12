Atletica, studio Iaaf: "Ai mondiali coreani un terzo di atleti dopati"

16 agosto 2015

E' proprio l'Università di Tubinga (Germania), che ha condotto lo studio in questione, a puntare il dito contro le manovre d'ostruzione dell'Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera: "Ha ritardato la pubblicazione senza una buona ragione" si legge in una nota dell'ateneo. Questo grazie a un presunto diritto di veto che Wada (l'Agenzia Internazionale contro il doping) e Iaaf hanno prontamente esercitato per non dare pubblicità ai fatti.

Questa rivelazione si aggiunge all'altra, sempre riportata dal Sunday Times, secondo la quale l'uso del doping nell'atletica leggera è ormai sistemico. Un terzo delle medaglie vinte in prove di durata tra il 2001 e il 2012 (eventi olimpici compresi), infatti, sono state assegnate ad atleti con esami del sangue quantomeno sospetti. Le tecniche usate sono le più classiche: trafusioni di sangue e microdosi di Epo.