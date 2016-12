Atletica, Schwazer potrebbe correre a Rio 2016

24 settembre 2015

Alex Schwazer a Rio 2016? Un'idea prima impossibile e ora da non scartare. La squalifica per doping del bolzanino scadrà pochi giorni prima della Coppa del Mondo di maggio, ultima data buoni per qualificarsi alle Olimpiadi. Se Alex "sarà pronto e forte, si apre una strada - ha detto il numero 1 Fidal Giomi -. Fino a maggio ci saranno 5 posti vuoti nella marcia perché solo un atleta si è mostrato all'altezza".