Atletica: record italiano nel salto in alto, Tamberi vola a 2.37

2 agosto 2015

Giornata davvero strepitosa per il salto in alto italiano. Gianmarco Tamberi spicca il volo al meeting tedesco di Eberstadt e migliora per due volte il record italiano assoluto che fino a oggi deteneva ma in comproprietà, a quota 2,34, a Marco Fassinotti (oggi 2,30). Il 23enne marchigiano ha prima superato 2,35 alla terza prova e poi subito 2,37.