Atletica, Mondiali under 20: argento per Tortu nei 100 metri

21 luglio 2016

Filippo Tortu si è laureato vicecampione del mondo junior dei 100 metri: un risultato storico per l'atletica italiana. Ai Mondiali Under 20 di Bydgoszcz, in Polonia, il giovanissimo velocista lombardo, nella serata di mercoledì, si è messo al collo la medaglia d'argento in 10.24 (+0.2) superato soltanto dallo statunitense Noah Lyles (10.17); terzo Mario Burke (10.26) di Barbados. Nessun azzurro era mai arrivato cosi' in alto sul podio dei 100 metri a livello giovanile.