Atletica, Mondiali: Trost eliminata nell'alto

10 agosto 2017

Niente da fare per Alessia Trost, che ai Mondiali di atletica in corso a Londra è stata eliminata nelle qualificazioni della prova di salto in alto. Superato al terzo tentativo la misura di 1,89, l'atleta friulana non è riuscita poi a superare quella di 1.92. Prima di lei era uscita, con la misura di 1.80, Erika Furlani. "Mi aspettavo un risultato diverso - ha detto la Trost - di tornare in pedana sabato. L'instabilità tecnica si è sentita tutta".