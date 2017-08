Atletica, Mondiali: Tortu in semifinale nei 200

7 agosto 2017

Grande prestazione di Filippo Tortu, che a 19 anni conquista un posto nella semifinale mondiale dei 200. All'Olympic Stadium di Londra l'azzurro chiude in 20"59, terzo tempo al fotofinish nella sua batteria. "Al traguardo non ero contento, volevo fare il personale (20"34, ndr) e quando ho visto il tempo del primo classificato ero abbastanza arrabbiato, pensavo di essere quarto - ha detto - Per fortuna mi sono buttato alla fine...".

La batteria di Tortu è stata vinta dall'atleta dello Zambia Sydney Siame in 20"29 davanti a Kyle Greaux di Trinidad & Tobago (20"48). Assente il botswano Isaac Makwala, tra gli accreditati per una medaglia, che ha preferito concentrarsi sui 400. Le semifinali sono in programma mercoledì sera. "Il punto critico è stato dopo la curva, mi sono imbarcato. Poi mi sono ripreso, per fortuna mi sono tuffato sul traguardo - ha proseguito Tortu ai microfoni della Rai - Oggi la batteria per me rappresentava già la semifinale, che sarà la mia finale. Ora devo fare il personale. Adesso riguarderò la gara con papà (suo allenatore, ndr) e capirò cosa correggere".