Atletica, Mondiali: sorpresa nei 400 metri, vince la Francis

9 agosto 2017

A Londra continuano le sorprese. La finale dei 400 metri sembrava una corsa a due, con la Felix e la Miller a contendersi la vittoria finale. E, in effetti, l'avvio sembra premiare la bahamiana che, però, crolla incredibilmente negli ultimi 30 metri. Ad approfittarne non è la rivale, ma un'altra americana, Phyllis Francis, che chiude con il tempo di 49''92 e conquista l'oro davanti alla Naser, con l'argento che va quindi al Bahrain. Bronzo per la Felix.



Nel lancio del peso femminile, invece, dopo l'argento di Pechino 2015, si riscatta la Gong, che vince il titolo con la misura di 19.94 davanti all'ungherese Marton e alla statunitense Carter. Nei 400 ostacoli arriva la grande vittoria per Karsten Warholm. Il norvegese conduce la gara dall'inizio alla fine, per poi regalare il primo, storico oro per la Norvegia in questa specialità davanti al turco Copello e allo statunitense Clement.



Mo Farah chiude al secondo posto la semifinale dei 5.000, qualificandosi grazie al suo 13'30''18 per la finale che mette in palio, per il britannico, il quarto oro consecutivo su questa distanza. Risultato raggiunto, non senza fatica, anche da Van Niekerk nei 200 metri. Il campione mondiale dei 400 corre in 20''28, in finale grazie al ripescaggio.