Atletica, Mondiali Pechino: tris Bolt, oro anche nella 4x100

29 agosto 2015

La penultima giornata ai Mondiali di atletica di Pechino vede brillare la Giamaica che fa sue entrambe le staffette veloci. Fra gli uomini Usain Bolt, con Powell, Ashmeade e Carter, conquistano l'oro in 37"36 davanti a Stati Uniti, la sorprendente Cina e il Canada. Gli Usa con Justin Gatlin sono stati poi squalificati per un'irregolarità sull'ultimo cambio tra Gay e Rodgers. Per Usain si tratta del terzo oro in questa edizione dei Mondiali, l'undicesimo in 6 edizioni iridate. Le donne vanno ancora più forte perchè conquistano il titolo in 41"07 che è il nuovo record dei campionati e la seconda prestazione più veloce di sempre: la staffetta con Campbell-Brown, Morrison, Thompson e la regina dei 100 Fraser-Pryce ha preceduto Stati Uniti, argento, e Trinidad e Tobago, bronzo.

Brilla il nome di Ashton Eaton: l'americano ha conquistato la massacrante prova del decathlon impreziosendo l'oro col nuovo record del mondo, ben 9045 punti! Sul podio anche il canadese Warner, argento, e il tedesco Freimuth, bronzo. Nei 5000 metri successo del britannico Mo Farah che bissa l'oro nei 10000: battuti il kenyano Ndiku e l'etiope Gebrhiwet.