Atletica, Mondiali Pechino: marcia amara, squalificate Rigaudo e Giorgi

28 agosto 2015

Notte amara per i colori azzurri ai Mondiali di Pechino: nella 20 chilometri di marcia femminile Elisa Rigaudo ed Eleonora Giorgi sono state squalificate mentre lottavano per il podio con l'ucraina Lyudmila Olianovska , che in seguito ha conquistato il bronzo. A rendere meno pesante il bilancio italiano è stato il quinto posto di Antonella Palmisano . La medaglia d'oro è andata alla cinese Hong Liu (1h27'45''), argento alla connazionale Xiuzhi Lu.

L'entusiasmo del Bird's Nest ha accolto le due cinesi dominatrici, la delusione invece ha accompagnato il team italiano. Dopo 15 chilometri la coppia azzurra era in gara per il bronzo, quindi i giudici di gara intorno al chilometro 17 hanno fermato la Rigaudo (prima squalifica ricevuta in carriera, dopo ben sette partecipazioni ai Mondiali e tre alle Olimpiadi) e poi la Giorgi. Non cambierà più nulla fino all'arrivo, con la portoghese Cabecinha quarta davanti alla nostra Palmisano, protagonista comunque di una fantastica rimonta.



Il rammarico è grande: la Rigaudo nel 2008, alle Olimpiadi disputate proprio a Pechino, aveva conquistato la medaglia di bronzo, mentre la Giorgi si presentava con il record italiano in tasca, firmato in Coppa Europa.