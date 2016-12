Atletica, Mondiali Pechino: Grenot, niente finale

25 agosto 2015

Continua il disastroso Mondiale di Pechino per i colori italiani. Libania Grenot, una delle poche atlete azzurre di punta, non è riuscita a qualificarsi alla finale femminile dei 400 metri piani: in semifinale la 32enne nativa di Santiago di Cuba ha corso in 51"14 chiudendo la sua batteria al terzo posto. Il tempo però le è valso solo il 14esimo posto complessivo, un piazzamento insufficiente per accedere all'ultimo atto.