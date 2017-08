Atletica, Mondiali: niente oro per colpa della... pettorina

12 agosto 2017

Un oro sfumato per colpa della pettorina. E' il clamoroso caso avvenuto nella finale del lungo ai Mondiali di atletica di Londra e che ha visto come protagonista Ivana Spanovic. L'ultimo salto della serba, che ha chiuso al quarto posto con la misura di 6.96, è stato misurato nel punto in cui il dorsale dell'atleta ha toccato la sabbia (6.91) e non in quello dell'atterraggio effettivo, oltre i 7.02 che sono valsi la vittoria all'americana Brittney Rees. Il ricorso della Federazione serba è stato respinto.