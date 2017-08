Atletica, Mondiali: la keniana Kipyegon oro nei 1500

7 agosto 2017

Si è conclusa la quarta giornata della grande kermesse dei Mondiali di Atletica 2017 in scena a Londra. Le sorprese più grandi arrivano dalle categorie femminili, primo tra tutti il successo della Kipyegon nei 1500 metri femminili. Solo ultimo posto per l'etiope Genzebe Dibaba, oro nel 2015 a Pechino. Esulta Yulimar Rojas, venezuelana di 21 anni, nel salto triplo. L'atleta, che è riuscita a saltare una distanza di 14.91 metri, ha conquistato l'oro mondiale arrivando davanti alla campionessa olimpica in carica: la colombiana Caterine Ibarguen (14.89 metri). Il bronzo va invece alla kazaka Olga Rypakova che ha saltato una distanza di 14.77 metri. Ayomide Folorunso e Yadisleidy Pedroso si qualificano per la semifinale nei 400 metri ostacoli femminili. Le azzurre superano due batterie complicate con la prima che sigla un tempo di 55''65, quarto nella sua batteria, e la seconda che viene ripescata per soli 7 centesimi (aveva registrato il quinto tempo di 56''41). Niente da fare per Marzia Caravelli che con 56''92 non riesce a proseguire in questa categoria.