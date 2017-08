Atletica, Mondiali: impresa di Davide Re, è in semifinale nei 400

5 agosto 2017

"Gli ultimi 50 metri ho visto che stavo salendo bene - il commento post-gara di Re al sito Fidal - . Gli altri erano lì e dentro di me mi ripetevo 'Li prendo, li prendo, li prendo'. Quando ho visto che eravamo così vicini ho deciso di metterci tutto quello che avevo e buttarmi, al massimo sarei caduto a terra, ma siamo ai Mondiali e bisogna provarci fino all'ultimo metro. Io ci credevo perché non si può venire qui e non crederci". E ancora: "Domani in semifinale voglio dare il meglio di me e poi chissà. Non si puo' dire che la finale sia fattibile, ma fare bella figura ora e' l'imperativo numero uno per me", ha concluso l'azzurro.