Atletica, Mondiali 2017: fuori la Magnani e Ojiaku

4 agosto 2017

Prima giornata dei Mondiali di Atletica 2017 amara per l'Italia. A Londra, i due italiani in gara, Margherita Magnani e Kevin Ojiaku , salutano subito la manifestazione. La cesenate, nella terza batteria dei 1500 m, arriva dodicesima in 4:09.15, fallendo l'accesso alla semifinale. Delusione anche per l'azzurro, che manca l'accesso alla finale del salto in lungo nonostante il 7.82, misura peggiorata con il 7.38 dell’ultimo tentativo.

Comincia nel peggiore dei modi l'avventura azzurra ai Mondiali di Atletica 2017. A Londra le speranze dell'Italia in questa prima giornata della manifestazione erano tutte affidate a Margherita Magnani e Kevin Ojiaku. La cesenate, nella terza e ultima batteria dei 1500m valida per l'accesso alla semifinale, era chiamata a un miracolo dopo i risultati delle prime due. Per passare serviva almeno il sesto posto o un tempo inferiore al 4:06, ma l'azzurra chiuso dodicesima, col tempo di 4:09.15, insufficiente a regalare l'obiettivo minimo alla classe '87.



Serata amara anche per Kevin Ojiaku nel salto in lungo. Il classe '89 per volare in finale era chiamato a superare il muro degli 8.05, ma non ce l'ha fatta, fermandosi a 7.82 col primo salto e facendo peggio nel secondo (7.64) e terzo salto (7.38). Niente da fare dunque per l'Italia nella prima giornata dei Mondiali di atletica.