Atletica, Mondiali 2017: Farah leggendario nei 10.000 metri

4 agosto 2017

Non si interrompe il dominio di Mohamed Farah nei 10.000 metri. Ai Mondiali di atletica di Londra, il britannico si conferma campione. Dopo un avvio non esaltante, il vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2012 e del 2016 mette a segno una grande rimonta, concretizzata con l'allungo decisivo nel rettilineo finale che gli vale il tempo di 26'49''51. Terzo titolo iridato consecutivo per Farah dopo i successi del 2013 e del 2015.

Nella sua specialità, i 10.000 metri piani, il 34enne Farah parte in sordina, in un avvio che lo vede anche quintultimo a metà gara. Negli ultimi 1.500 metri, però, inizia la rimonta del campione del mondo in carica, concretizzata all'inizio del rettilineo finale, nel quale il britannico supera tutti e trova la vittoria con il tempo di 26'49"51. Argento per l'ugandese Joshua Kiprui Cheptegei, che chiude con il tempo di 26'49"94. Completa il podio il keniota Paul Kipngetich Tanui, terzo in 26'50"60.



Come detto, si tratta del terzo titolo mondiale di fila per Mohamed Farah nei 10.000 metri piani dopo i due ori ottenuti a Mosca 2013 e Mosca 2015, ai quali vanno aggiunti i due successi olimpici a Londra 2012 e Pechino 2016. Considerando anche l'oro europeo di Zurigo 2014, è la sesta vittoria consecutiva in questa specialità. L'ennesimo titolo di una carriera leggendaria per una delle stelle più luminose dell'atletica.