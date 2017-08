Atletica, Mondiali 2017: Bolt vola in semifinale nei 100

4 agosto 2017

Nonostante il passaggio del turno, la prestazione del campione Olimpico non è eccellente, soprattutto in partenza. Con uno dei suoi sprint a metà gara, però, arriva il successo: Bolt precede, rispettivamente di 6 e 8 millesimi, Dasalou e Vicaut, qualificati insieme al giamaicano. Avanza anche il connazionale Yohan Blake, che ottiene però a fatica un secondo posto nella seconda batteria, vinta da Sani Brown, con Xie terzo. I primi turni hanno riservato una sorpresa: è arrivata la squalifica per falsa partenza del sudafricano Thando Roto, uno dei favoriti per l'accesso alla finale. Alla fine, ad esultare nella quinta batteria è lo statunitense Justin Gaitlin, vincitore in 10"05 davanti a Fischer e Kim. Avanza senza problemi anche Chris Coleman, che vola con il tempo di 10"01 e vince agilmente la prima batteria, che premia anche Hardy e Greene. In questa giornata di qualificazione dei 100 metri, l'unico a scendere sotto il muro dei 10 secondi è stato Forte, che con il tempo di 9"99 si aggiudica la terza batteria davanti a Meite e Prescod. Chiude il turno di qualificazione il primo posto, in 10"03, di Su nella quarta batteria: secondo Ujah, terzo Belcher.