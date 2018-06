Atletica - Mennea a 2 centesimi: il Golden Gala di Tortu per attaccare il record dell'olimpionico azzurro

31 maggio 2018

Appuntamento questa sera alle ore 21.35: Roma, Golden Gala, la serata in cui potrebbe cadere un record storico, quel 10" 01 di Pietro Mennea sui 100 metri che resta lì, stampato negli annali dell'atletica, dall'ormai lontano 1979. A Filippo Tortu, che settimana scorsa a Savona ha portato il suo personale a 10" 03 mancano dunque solo due centesimi e per molti a questo punto è solo una questione di... tempo: il primato dell'olimpionico azzurro (e magari anche il muro dei 10 secondi) è infatti nelle gambe e nella testa del quasi ventenne sprinter azzurro.



"L'obiettivo a ogni gara è quello di fare il personale" ha dichiarato Tortu, ieri ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. "Mi accontenterei anche di un solo centesimo: cercherò di replicare la gara di Savona e provare ad andare più veloce. Ci siamo concentrati sui 100 allenandoci sulla doppia distanza, vorrei tenere i 100 metri fino almeno agli Europei, ma credo che in futuro la mia gara principale saranno i 200 metri". In pista con Tortu anche il 23enne Marcel Jacobs, l'altro velocista azzurro del momento: a loro il compito di sfidare gli sprinter statunitensi Baker e Coleman.