Atletica, l'azzurro Eyob Faniel vince la Maratona di Venezia

22 ottobre 2017

L'azzurro Eyob Faniel ha vinto la 32esima edizione della Maratona di Venezia con il tempo totale di 2 ore, 12 minuti e 16 secondi. L'atleta di origini eritree del Venicemarathon Club, 25 anni da compiere, ha preceduto l'eritreo Mohammed Mussa (2h15'14") e il marocchino Tarik Bamaarouf (2h16'40"). Decisivo l'errore commesso dal gruppo dei corridori di testa intorno al 30esimo km che hanno sbagliato strada perdendo circa due minuti. Faniel, che ha abbassato il suo primato personale, e' il primo italiano a vincere in Piazza San Marco 22 anni dopo il trionfo di Danilo Goffi nel 1995. Un grande successo di pubblico per la maratona di Venezia, con ben 13 mila persone al via.