Atletica, l'addio di Bolt: "Era un dovere correre l'ultima gara"

14 agosto 2017

"In mattinata durante la batteria, alla coscia sinistra che poi mi ha tradito, ho avvertito un fastidio o qualcosa di più". Usain Bolt racconta l'infortunio: "Sono stato in dubbio sul da farsi, molti mi hanno consigliato di rinunciare. Eddy, il mio fisioterapista, che mi ha a lungo trattato tra una gara e l'altra, mi ha chiesto se pensassi fosse davvero il caso. Gli ho risposto che per me non era più una questione di 'volere', bensì di dovere".