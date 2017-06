Atletica, infortunio per Tortu: distorsione alla caviglia nel post-gara

9 giugno 2017

Risveglio amaro per Filippo Tortu . Dopo la splendida gara al Golden Gala Pietro (quarto nei 200m, in 20"34), il 18enne si è procurato un infortunio alla caviglia, nel post-gara, mentre a Roma festeggiava con i compagni di scuola mangiando una pizza. Fatale un appoggio del piede sinistro su un gradino : "A logica penso non ci sarà a Grosseto agli Europei Juniores", ha detto il papà alla Gazzetta. "Sono un po' più fiducioso per i Mondiali di Londra".

Tortu - riferisce in una nota la federazione di atletica leggera - si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra, come esito di una caduta occorsa durante il post gara con gli amici. "All'atleta abbiamo applicato un bendaggio alla colla di zinco - racconta il professor Andrea Billi, medico federale - che dovrà portare per una settimana. Prescritto il riposo, tra sette giorni lo rivedremo per valutare lo sviluppo della situazione, ma gli esami strumentali a cui lo abbiamo sottoposto stamane, ci portano ad escludere lesioni gravi".



Meno ottimista il papà: "A logica, temo che per gli Europei juniores di Grosseto del 20-23 luglio non ci sarà molto da fare. Resto un po’ più fiducioso per i Mondiali di Londra". Tortu, dal 21 giugno, sarà tra l'altro impegnato negli esami di maturità.