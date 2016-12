Atletica: Iaaf, 28 positivi al doping a Mondiali 2005 e 2007

11 agosto 2015

Per motivi legali non possono essere fatti nomi, ma è stato spiegato dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera (Iaaf) che la maggior parte dei pizzicati si è già ritirata o è già stata punita. Dei pochi ancora in attività, nessuno parteciperà ai Mondiali di Pechino, in programma dal 22 al 30 agosto.



"Se le violazioni saranno confermate – si legge nel comunicato – le classifiche delle gare relative verranno aggiornate così come, nel caso, verranno riassegnate le medaglie". Al momento, nella lista dei 28, non ci sarebbe alcun italiano: "Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in merito" ha fatto sapere il presidente della Fidal Alfio Giomi.