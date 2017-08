Atletica, De Grasse si infortuna: niente Mondiali e sfida a Bolt

3 agosto 2017

Usain Bolt avrà un avversario in meno nella sua corsa verso l'oro dei 100 metri, e dei 200, agli imminenti Mondiali di atletica a Londra. Non che ne avesse bisogno, ma tra i suoi pretendendi ha dovuto dare forfait André De Grasse, il 22enne sprint canadese fermato da un infortunio alla coscia destra, che a Rio 2016 era stato argento nei 200 e bronzo nei 100 e nella 4x100. Per lui stop di circa un mese.