Atletica, continua il caso Makwala: potrà correre i 200 metri

9 agosto 2017

L'atleta del Botswana Isaac Makwala è stato autorizzato dalla Iaaf a correre la gara dei 200 dei Mondiali di atletica a Londra. Lo fa sapere l'ente mondiale con una nota in cui si precisa che " il periodo di quarantena stabilito per Makwala scadeva alle 14 di oggi , 9 agosto, e dopo gli esami medici a cui è stato sottoposto è stato ritenuto idoneo a competere nei 200 metri". Adesso l'atleta africano, che ieri era stato bloccato da un funzionario governativo mentre, sfidando il parere dei medici, tentava di entrare allo stadio per la finale dei 400 , dovrà sottoporsi a una fatica supplementare correndo da solo, alle 18.40 ora di Londra, una prova sui duecento . "Per qualificarsi alle semifinali dei 200 di oggi (in programma a partire dalle 20.55 ora locale n.d.r.) - spiega la Iaaf - Makwala dovrà correre in almeno 20"53 e ci proverà correndo nella stessa corsia, la numero 7, nella quale avrebbe dovuto gareggiare nel turno di apertura".

MAKWALA BLOCCATO PRIMA DI ENTRARE NELLA FINALE DEI 400 M

La beffa è doppia per Makwala, che non era stato ammesso alla finale dei 400 metri proprio per aver contratto il virus che si è diffuso negli hotel che ospitano gli atleti a Londra. "Sono arrivato allo stadio pronto per correre ma ho trovato una trappola... mi è stato negato l'ingresso (ordine del governo e non dalla IAAF)", ha scritto piu' tardi Makwala sulla sua pagina Facebook. "Abbiamo lottato tutto il giorno perche' la verita' venisse fuori. Non sono malato e non sono mai stato visitato da un medico. Risorgero' di nuovo", ha aggiunto l'atleta del Botswana.



La stessa Federazione del paese africano ha confermato che non hanno avuto alcuna comunicazione dalla IAAF e che Makwala non era stato sottoposto ad alcuna visita. La Federazione internazionale ha replicato attraverso un comunicato, in cui ha detto che in realtà medici della squadra del Botswana erano stati informati dello stop all'atleta. "La IAAF è molto dispiaciuta che non sia stato possibile mostrare in pista il duro lavoro e il talento di Isaac, ma dobbiamo pensare al benessere di tutti gli atleti", la conclusione della nota.