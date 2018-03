Atletica, cinque anni senza Pietro Mennea

21 marzo 2018

Non era bello da vedere in pista, non correva per lo spettacolo. Correva solo per vincere, per battere se stesso e i suoi avversari. E il suo palmarès parla chiaro. Un oro e due bronzi alle Olimpiadi; un argento e un bronzo ai Mondiali; tre ori, due argenti e un bronzo agli Europei; un oro agli Europei indoor; cinque ori e due bronzi alle Universiadi e otto ori e due argenti ai Giochi del Mediterraneo.