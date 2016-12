Atletica: Candace Hill, la prima liceale a correre i 100 metri sotto gli 11"

21 giugno 2015

Una performance incredibile quella di Candace Hill, che sarebbe finita settima nella finale olimpica di Londra 2012. Certo il vento a favore di +2,0 m/s l'ha sicuramente aiutata, ma l'impresa della liceale rimane indelebile e persino la IAAF non ha nascosto un certo stupore.



Il suo allenatore ha dichiarato che l'obiettivo è quello di gareggiare alle Olimpiadi di Rio 2016, ma tra 15 giorni ci sono i Trials americani per i pass mondiali. Se gareggiasse, la Hill potrebbe staccare un incredibile biglietto per Pechino, dove sarebbe una delle principali attrazioni.