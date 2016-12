Atletica, Bolt vince i 200 metri a New York ma il crono...

13 giugno 2015

Vincere è una costante per Usain Bolt ma farlo col peggior tempo della sua carriera è certamente cosa che fa notizia. Il fuoriclasse giamaicano ha vinto i 200 metri nel meeting di New York valido per l'Adidas Gran prix, settimo appuntamento della Diamond League, con il tempo non certo eccelso di 20"29, oltre un secondo peggio del suo record del mondo (19"19). Proprio alla vigilia del meeting, Bolt aveva spiegato di avere due obiettivi davanti: abbattere il muro dei 19" nei 200 metri e aggiudicarsi l'oro a Rio 2016 per la terza olimpiade di fila. Lo stato di forma attuale non pare però ottimale...