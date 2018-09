Atletica, Bolt corre a gravità zero (e vince)

12/09/2018

Anche se ora sta tentando di intraprendere una seconda carriera come calciatore, Usain Bolt rimane uno dei più grandi atleti di sempre e lo ha dimostrato correndo (e vincendo) in assenza di gravità. L'occasione è arrivata nel giorno della presentazione della prima bottiglia di champagne al mondo che potrà essere bevuta nello spazio: dentro l'aereo Airbus a zero gravità, Bolt si è divertito volteggiando a grandi falcate: non varrà una medaglia d'oro ma fa curriculum...